Ο Έντσο Μαρέσκα ενημέρωσε πως τόσο ο Μάλο Γκουστό όσο και ο Ρομέο Λάβια θα είναι έτοιμοι για το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στην Μπράιτον στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League.

Ανάσα για τον Έντσο Μαρέσκα και την Τσέλσι με ευχάριστα νέα επιστροφών. Τόσο ο Μάλο Γκουστό όσο και ο Ρομέο Λάβια βρίσκονται μια ανάσα από το comeback στην αγωνιστική δράση.

Όπως ενημέρωσε ο Έντσο Μαρέσκα, ο Γάλλος δεξιός μπακ κρίνεται ήδη έτοιμος και μάλιστα δεν αποκλείεται να βρει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό παιχνίδι με την Μπάροου για το Carabao Cup. Μια πολύ σημαντική επιστροφή για τους «μπλε», καθώς στα τελευταία τρία παιχνίδια έχουν αγωνιστεί χωρίς πραγματικό δεξί μπακ.

Από την άλλη, ο Λάβια δεν αναμένεται να επιστρέψει στην αναμέτρηση του League Cup, ωστόσο ο Μαρέσκα τόνισε πως το πιθανότερο είναι να τεθεί διαθέσιμος για το σημαντικό παιχνίδι με την Μπράιτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το ερχόμενο Σάββατο.

Maresca says Lavia should be back this weekend against Brighton. https://t.co/q1289i1yNb