Ηχηρή απουσία για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έμεινε εκτός αποστολής και δεν θα δώσει το παρών στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Άρσεναλ.

Μεγάλο πλήγμα για τη Μάντσεστερ Σίτι ενόψει του ντέρμπι στο «Ετιχαντ» απέναντι στην Άρσεναλ. Αν και ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην τελευταία συνέντευξη Τύπου είχε φμανιστεί αισιόδοξος πως ο Ντε Μπρόινε θα μπορούσε να δώσει το παρών στην αναμέτρηση, τελικά η πραγματικότητα τον... προσγείωσε απότομα.

Κι αυτό διότι ο Βέλγος δεν κατάφερε να ξεπεράσει εγκαίρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε από τον αγώνα κόντρα στην Ίντερ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής.

Πρόκειται φυσικά για μια ηχηρή απουσία από τα πλάνα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος επέλεξε τους Ρόδρι, Γκουντογκάν και Μπερνάρντο Σίλβα ως τους εκλεκτούς της μεσαίας γραμμής για το μεγάλο ντέρμπι.

Your City side for #MCIARS! 👊



XI | Ederson, Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Savinho, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Stones, Kovacic, Grealish, Nunes, Foden, Lewis, McAtee