Στην αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ με την Τσέλσι, ο Έντσον Άλβαρες των Hammers απείλησε τον Έντσο Φερνάντες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η Γουέστ Χαμ δέχθηκε «βαριά» ήττα από την Τσέλσι στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου (21/09, 0-3). Το κλίμα ήταν τεταμένο στο ντέρμπι του Λονδίνου, ειδικά αφότου ο Πάλμερ σκόραρε το τρίτο γκολ στο 47'.

Εκνευρισμένος με την εξέλιξη του αγώνα, ο Έντσον Άλβαρες έκανε φάουλ στον Πάλμερ και δέχθηκε την κίτρινη κάτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Η φάση όμως είχε και συνέχεια, με τον Άλβαρες να φωνάζει στον Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι καλύπτοντας το στόμα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Ole», τα λόγια που... πέρασαν από τα μικρόφωνα του γηπέδου ήταν απειλή προς τον Φερνάντες.

Ο Άλβαρες φαίνεται να είπε στον Αργεντινό «θα σε περιμένω και σε σκοτώσω έξω, όπου θέλεις», με τον Έντσο να παραμένει απόλυτα ψύχραιμος απαντώντας του «εμπρός, κάντο». Μάλιστα, ο μέσος της Τσέλσι χτύπησε φιλικά τον αντίπαλό του, προτού το παιχνίδι συνεχιστεί.

