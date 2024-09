Ο Κόουλ Πάλμερ είναι ο παίκτης που ο Μαρέσκα ξέρει ότι μπορεί να υπολογίζει πολλά στην επίθεσή του - πόσω δε όταν η Τσέλσι παίζει μακριά από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το 2024 πηγαίνει εξαιρετικά για τον Κόουλ Πάλμερ. Ο 22χρονος επιθετικός έχει συμμετοχή σε 11 γκολ σε 11 ματς της Τσέλσι στην Premier League μέσα στο έτος αυτό. Συγκεκριμένα, έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει μοιράσει 8 ασίστ.

Μόνο ένας παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη έχει παραπάνω γκολ/ασίστ από εκείνον: Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε που μετράει 12!

Ο 22χρονος πήγε στους Μπλε το 2023 και το συμβόλαιό του εκπνέει το 2033. Μέχρι στιγμής, σε 52 ματς έχει 27 γκολ και 19 ασίστ, ενώ η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει εξαιρετικά με τον ίδιο να έχει στο λογαριασμό του ήδη 2 τέρματα και 4 ασίστ σε 7 ματς. Θυμίζουμε ότι τελευταία βρήκε δίχτυα στο 0-3 επί της Γουέστ Χαμ.

11 - Cole Palmer has been directly involved in 11 goals in 11 away games in the Premier League in 2024 (three goals, eight assists); only Kevin De Bruyne (12) has been involved in more this year. Inevitable. pic.twitter.com/WA29faxQDd