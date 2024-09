Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, όταν σηκώνει το πόδι του, ξέρεις ότι η μπάλα θα καταλήξει στα αντίπαλα δίχτυα - αρκεί ο επιθετικός να κάνει τη δουλειά του.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ είναι ο άνθρωπος που αποτελεί εγγύηση στο σερβίρισμα γκολ στη Λίβερπουλ.

Σε 316 ματς, σύμφωνα με το transfermarkt, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει σκοράρει 19 γκολ και έχει σερβίρει άλλα 83. Δηλαδή, έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε 102 τέρματα των Reds.

Σύμφωνα με την Opta, έχει 19 γκολ και 81 ασίστ. Η 81η ήρθε στο 3-0 με την Μπόρνμουθ και για την εν λόγω υπηρεσία, σ' αυτό το ματς ο μπακ της ομάδας του Μέρσισαϊντ έφτασε σ' αυτόν το μαγικό αριθμό, μεγαλώνοντας το μύθο του στην ομάδα που υπηρετεί από μικρό παιδί σε μια σεζόν όπου το συμβόλαιό του εκπνέει σε λίγους μήνες.

100 - With today's assist for Luis Díaz, Trent Alexander-Arnold has now been directly involved in 100 goals as a Liverpool player (19 goals, 81 assists). Visionary. pic.twitter.com/OEfuU3PbU7