Ο Νίκολας Τζάκσον άνοιξε το σκορ στο Γουέστ Χαμ - Τσέλσι και πανηγύρισε... α λα Μάικλ Τζάκσον, κάνοντας τις χορευτικές κινήσεις από το «Thriller».

Με το «μαχαίρι» στα δόντια μπήκε στο «London Stadium» η Τσέλσι απέναντι στη Γουέστ Χαμ. Οι «μπλε» κατάφεραν να προηγηθούν μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νίκολας Τζάκσον.

Ο Σενεγαλέζος φορ πήρε την μπάλα από τα αριστερά και αφού μπήκε εντελώς ανενόχλητος στην περιοχή, πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Αρεολά για το 1-0 των «μπλε». Μάλιστα ο Τζάκσον πανηγύρισε το γκολ του με έναν ιδιαίτερο τρόπο, κάνοντας τις κινήσεις του Μάικλ Τζάκσον στο πασίγνωστο «Thriller».

Ο Σενεγαλέζος φορ κατάφερε μερικά λεπτά αργότερα να πετύχει και δεύτερο γκολ και να σημειώσει το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ της Τσέλσι.

Jackson doing the thriller celebration for his goal. I love this guy 🤣🤣 pic.twitter.com/XFbkcaOgv8