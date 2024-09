Η Premier League βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι Σίτι - Άρσεναλ με παλιές δηλώσεις του Ρόδρι

Η Premier League επανέφερε στο προσκήνιο τα «καρφιά» του Ρόδρι κατά της Άρσεναλ μετά την κατάκτηση της περασμένης Premier League, λίγα 24ωρα πριν από το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τους «κανονιέρηδες».

Το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (18:30) στο «Έτιχαντ» ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ «κλέβει» φυσικά τις εντυπώσεις από το «μενού» της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Οι δύο ομάδες που έχουν παλέψει τα τελευταία δύο χρόνια για τον τίτλο θα κονταροχτυπηθούν στο Μάντσεστερ σε ένα πρόωρο ντέρμπι τίτλου που θα δώσει πολλά συμπεράσματα τόσο στους «πολίτες», όσο και στους «κανονιέρηδες».

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι του «Έτιχαντ», η Premier League έριξε... λάδι στη φωτιά, ανεβάζοντας στα social media τις δηλώσεις που έκανε ο Ρόδρι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ο Ρόδρι έριξε τα «καρφιά» του κατά της Άρσεναλ και τόνισε πως η διαφορά των δύο ομάδων ήταν η νοοτροπία, προσθέτοντας πως η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είχε πάει στο «Έτιχαντ» για την ισοπαλία, σε αντίθεση με τη Σίτι που κυνηγούσε μονάχα τη νίκη σε κάθε της παιχνίδι.

«Η Άρσεναλ έκανε μια απίστευτη σεζόν, αλλά η διαφορά ήταν στη νοοτροπία. Όταν ήρθαν να παίξουν στο ''Ετιχαντ'' είδα ότι δεν ήθελαν να μας νικήσουν. Ήθελαν απλά την ισοπαλία. Εμείς δεν θα κάναμε το ίδιο», είχε δηλώσει τότε ο Ρόδρι.

“These guys don’t want to beat us, they just want to draw…”



After @ManCity won the title by two points last season, Rodri referenced the 0-0 home draw to Arsenal that gave him confidence.



The two sides meet again at Etihad Stadium this Sunday…



🎥 @OptusSport pic.twitter.com/Tn63IUiyYZ