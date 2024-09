Περισσότερο σοβαρός από τις αρχικές εκτιμήσεις αποδεικνύεται ο τραυματισμός του Μάρτιν Όντεγκααρντ για την Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να επιβεβαιώνει σε δηλώσεις του ότι ο Νορβηγός θα λείψει για κάποιο διάστημα.

Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ απουσίασε από το ντέρμπι με την Τότεναμ την περασμένη Κυριακή (15/09), λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αυστρία για το Nations League νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Η ανησυχία των φιλάθλων της Άρσεναλ μεγάλωσε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αρτέτα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την κατάσταση του Όντεγκααρντ. Το πρόβλημα στον αστράγαλο είναι τελικά πιο σοβαρό συγκριτικά με τις πρώτες εκτιμήσεις και ο Νορβηγός αναμένεται να χάσει αρκετά ματς των Gunners μέσα στο επόμενο διάστημα.

«Έχει πάθει ζημιά σε έναν από τους συνδέσμους στον αστράγαλο. Θα μας λείψει. Είναι κάτι αρκετά σημαντικό, οπότε θα τον χάσουμε σε κάποιο διάστημα. Ελπίζω όχι για μήνες», δήλωσε ο Αρτέτα και προσέθεσε:

«Είναι ο αρχηγός μας. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας μας. Η ταυτότητά μας είναι συνδεδεμένη με τον τρόπο που παίζει και συμπεριφέρεται. Είναι ένα μεγάλο τεστ για την ομάδα για να δούμε πόσο ικανοί είμαστε να δείξουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο».

