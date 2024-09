Ο Μάρτιν Όντεγκααρντ τραυμάτισε τον αστράγαλο του στο παιχνίδι με την Αυστρία και στην Άρσεναλ βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι με την Τότεναμ.

Πύρρειος αποδείχθηκε η νίκη της Νορβηγίας απέναντι στην Αυστρία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Nations League. Παρότι ο Έρλινγκ Χάαλαντ έδωσε το «τρίποντο» στην πατρίδα του, οι άνθρωποι της Νορβηγίας είδαν τον Μάρτιν Όντεγκααρντ να αποχωρεί λίγο πριν το 70ο λεπτό σφαδάζοντας από τον πόνο.

Ο αρχηγός της Νορβηγίας υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτομάτως η εξέλιξη αυτή έβαλε σε αναμμένα κάρβουνα και τους ανθρώπους της Άρσεναλ οι οποίοι επικοινώνησαν αμέσως μετά την αναμέτρηση με τους γιατρούς της Νορβηγίας για να μάθουν λεπτομέρειες. Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αγγλίας, ο Όντεγκααρντ έχει υποστεί ένα διάστρεμμα το οποίο ωστόσο δεν έχει αναλυθεί ακόμα.

Οι «κανονιέρηδες» περιμένουν τον Νορβηγό στο Λονδίνο ώστε να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ξεκαθαρίσει το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί. Με τα τωρινά δεδομένα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να προλάβει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με την Τότεναμ, από το οποίο θα απουσιάσει και ο Ντέκλαν Ράις λόγω της κόκκινης κάρτας που αντίκρισε απέναντι στην Μπράιτον.

Martin Odegaard heading back to London this morning.



Arsenal's medical department are waiting to assess him later today to determine the full extent of his ankle damage. pic.twitter.com/ycoSB3BoY3