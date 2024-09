Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Guardian», η Τσέλσι σχεδιάζει να μετακομίσει σε ένα νέο, μεγαλύτερο γήπεδο, καθώς οι Μπλε επιθυμούν να πουν «αντίο» στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η Τσέλσι των... χιλίων προβλημάτων το τελευταίο διάστημα, σκέφτεται σοβαρά την αποχώρησή της από το «Στάμφορντ Μπριτζ», το οποίο αποτελεί το σπίτι της από το μακρινό 1905!

Ο σύλλογος επιθυμεί αυξήσει την χωρητικότητα των 42.000 θέσεων του γηπέδου, ωστόσο η ανάπλαση του «Στάμφροντ Μπριτζ» θεωρείται ως μία υπόθεση αρκετά δύσκολη, λόγω της γειτνίασης του γηπέδου με τη γραμμή του μετρό. Κατά συνέπεια, η Τσέλσι στρέφεται προς την αναζήτηση μίας νέα τοποθεσίας στο δυτικό Λονδίνο, όχι πολύ μακριά από το «σπίτι» της.

Για αυτό και έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις για την κατασκευή ενός νέου γηπέδου στο Earls Court, ενώ ανοιχτό είναι ακόμη το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται στην έδρα της εάν δεν σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τις πολεοδομικές άδειες.

🚨 Chelsea have held talks over leaving Stamford Bridge and building a new stadium at Earls Court. [@JacobSteinberg] pic.twitter.com/qMmmqM4XHV