Ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ κατηγορήθηκε επίσημα από την FA, για το ρατσιστικό σχόλιο στον συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Χέουνγκ-Μιν Σον, το καλοκαίρι.

Μεγάλο θέμα εντός της τάξεως της Τότεναμ είχε δημιουργηθεί το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του Copa America. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Ροντρίγκο Μεντανκούρ είχε προσβάλει ρατσιστικά τον Χέουνγκ-Μιν Σον.

Λίγο καιρό αργότερα, ο Ουρουγουανός απολογήθηκε στον συμπαίκτη του στην Τότεναμ για το σχόλιό του, ότι «όλοι οι Νοτιοκορεάτες μοιάζουν το ίδιο», όμως το θέμα δεν τελείωσε εκεί.

Αισίως, η FA επέρριψε κατηγορίες κατά του Μπεντανκούρ για το ρατσιστικό σχόλιο την Πέμπτη (12/09), οι οποίες αφορούν την παράβαση του κανόνα Ε3, όπως επεσήμανε στην ανακοίνωσή της.

Ο μέσος της Τότεναμ έχει διορία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να απαντήσει στην εν λόγω κατηγορία, ενώ αν κριθεί ένοχος ή η κατηγορία δεν αμφισβητηθεί, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ποινή αποκλεισμού από 6 έως 12 παιχνίδια.

