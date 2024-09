Η Άρσεναλ γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον Ισπανό να υπογράφει έως και το καλοκαίρι του 2027.

Ήταν γνωστό, πλέον είναι και επίσημο. Ο Μικέλ Αρτέτα θα συνεχίσει στον πάγκο της Άρσεναλ για ακόμα τρία χρόνια, υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες»!

Με επίσημη ανακοίνωση η Άρσεναλ γνωστοποίησε τη νέα συμφωνία με τον Αρτέτα, επιβραβεύοντας τον Ισπανό για την εκπληκτική πρόοδο που έχει κάνει από το 2019, όταν ανέλαβε τον πάγκο της λονδρέζικης ομάδας.

Ο Αρτέτα ανανέωσε έως το καλοκαίρι του 2027, κάτι που σημαίνει πως εάν δεν προκύψει κάποια ανατροπή, τότε ο Ισπανός θα βρεθεί για τρία χρόνια ακόμα στον πάγκο των «κανονιέρηδων».

