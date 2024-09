Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του «Athletic», η Άρσεναλ έδωσε τα χέρια με τον Μικέλ Αρτέτα για την υπογραφή νέου συμβολαίου που θα τον κρατήσει στο Λονδίνο για τρία ακόμη χρόνια.

Το «Athletic» και ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αποκάλυψαν πως η Άρσεναλ έφτασε σε συμφωνία με τον προπονητή της, Μικέλ Αρτέτα για την ανανέωση της συνεργασίας τους για τρία ακόμη χρόνια. Ο 42χρονος Ισπανός είχε μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και επιθυμία όλων στην διοίκηση της ομάδας ήταν η παραμονή του μετά την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει επαναφέροντας τους «κανονιέρηδες» στην διεκδίκηση των τίτλων παίζοντας παράλληλα και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.

Πέρυσι η Άρσεναλ έφτασε κοντά στην επιστροφή της στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου μετά από 20 χρόνια, όμως ηττήθηκε στα... τελευταία μέτρα της κούρσας από την Μάντσεστερ Σίτι, που για μία ακόμη φορά έκανε εντυπωσιακό σερί στο φινάλε.

Ο Μικέλ Αρτέτα ήρθε στην ομάδα τον Δεκέμβριο του 2019 και έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τρία τρόπαια, δύο Κομιούνινι Σιλντ (2021, 2024) κι ένα Κύπελλο Αγγλίας (2020). Συνολικά έχει κάτσει στον πάγκο των Λονδρέζων για 234 παιχνίδια σημειώνοντας 142 νίκες, 35 ισοπαλίες, αλλά και 57 ήττες.

🚨 EXCLUSIVE: Mikel Arteta agrees new three-year contract as Arsenal manager. 42yo Spaniard was into final 12 months of previous deal but any uncertainty now removed - fresh terms run until 2027. Huge boost for #AFC before north London derby @TheAthleticFC https://t.co/DbLHtFQpEx