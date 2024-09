Λύση για τον Ντάβιντ Ντάτρο Φοφανά ψάχνει η Τσέλσι μετά το οριστικό «ναυάγιο» με την ΑΕΚ.

Παρότι το πρωί της Τετάρτης άπαντες στην Αγγλία θεωρούσαν δεδομένο το deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Τσέλσι για τον Ντάβιντ Ντάτρο Φοφανά, οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν εν τέλει τη χρυσή τομή, με αποτέλεσμα ο Ιβοριανός φορ να παραμένει στο Λονδίνο.

Οι «μπλε» εξακολουθούν ωστόσο να ψάχνουν λύση για τον 21χρονο σέντερ φορ από την Ακτή Ελεφαντοστού. Ο Φοφανά δεν βρίσκεται στα πλάνα του Έντσο Μαρέσκα και δεν πρόκειται να βρει χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Τόσο η Τσέλσι όσο και ο Ιβοριανός, ψάχνουν λύση ώστε να βρεθεί μια ομάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα για να παραχωρηθεί ο 21χρονος επιθετικός.

Ο Φοφανά αποκτήθηκε από την Τσέλσι τον Γενάρη του 2023 από τη Μόλντε, χωρίς ωστόσο να έχει βρει πραγματικό χρόνο συμμετοχής στους Λονδρέζους.

🚨🔵 Chelsea are still looking for a solution for David Datro Fofana after AEK Athens deal collapsed and Greek market closed.



Chelsea and player’s camp now looking for solutions as he’s out of Maresca’s squad. pic.twitter.com/1ri77rc5D6