Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ έκλεισε τον Ντάβιντ Ντάτρο Φοφανά από την Τσέλσι με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα 20 εκατομμυρίων λιρών!

Έτοιμη για νέο χτύπημα φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ένωση έδωσε τα χέρια της με την Τσέλσι για την απόκτηση του Ντάβιντ Ντάτρο Φοφανά με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η ΑΕΚ κατάφερε να βρει τη χρυσή τομή με τους «μπλε» του Λονδίνου και απομένουν τα τυπικά ώστε ο 22χρονος να ντυθεί στα «κιτρινόμαυρα» και να γίνει κάτοικος Ελλάδας. Ο Ρομάνο προσθέτει επίσης πως στη συμφωνία θα συμπεριληφθεί και προαιρετική ρήτρα 20 εκατομμυρίων λιρών για το επόμενο καλοκαίρι την οποία θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει η Ένωση εφόσον εκείνη το επιθυμεί.

Ο Φοφανά έχει ήδη δώσει το «οκ» από την πλευρά του σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Ρομάνο. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από τον Ιταλό δημοσιογράφο, αντίστοιχη ανάρτηση ΄έκανε και ο Νιζάρ Κινσέλα του BBC. Βέβαια τη δεδομένη στιγμή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς η ΑΕΚ δεν έχει δώσει τα χέρια με τους «μπλε» για την απόκτηση του Ιβοριανού.

🚨🟡⚫️ David Datro Fofana leaves Chelsea to join AEK Athens on loan deal, agreement reached.



It also includes a buy option clause for £20m not mandatory, up to AEK in June 2025 to decide about it.



Fofana has accepted, paperwork time now. pic.twitter.com/v8Lhhrnnvj