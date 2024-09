Η Φενέρμπαχτσε ελπίζει να αποκτήσει ως δανεικό από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Άντονι, ωστόσο ο ατζέντης του Βραζιλιάνου επιβεβαιώνει ότι ο πελάτης του δεν θέλει να φύγει.

Τις τελευταίες δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για την απόκτηση του Άντονι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως δανεικός. Μάλιστα, η τουρκική «FotoMac» έκανε λόγο για ολοκλήρωση της μεταγραφής απόψε (04/09).

Ωστόσο, ο ατζέντης του 24χρονου Βραζιλιάνου ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν θα αφήσει την Γιουνάιτεντ για την Φενέρμπαχτσε, καθώς είναι πλήρως αφοσιωμένος στους Κόκκινους Διαβόλους και ελπίζει πως θα αφήσει το δικό του σημάδι στον σύλλογο, όταν του δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία.

«Βλέπω δημοσιεύματα για έναν ενδεχόμενο δανεισμό. Το πλάνο του Άντονι είναι ξεκάθαρο: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θέλει να μείνει, είναι επικεντρωμένος στην ομάδα. Έχουμε ήδη μιλήσει με την Γιουνάιτεντ σχετικά με αυτό», δήλωσε ο Τζούνιορ Πεδρόσο.

Understand that Antony will not be joining Fenerbahçe this transfer window, despite rumours. Player understood to be committed to United, and hoping to make a mark when given the opportunity. pic.twitter.com/Jn2AvHxTYZ