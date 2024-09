Σε δηλώσεις του στην «Telemundo», ο Λουίς Ντίας εξέφρασε την απογοήτευσή του σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς το μέλλον του Αιγύπτιου είναι ακόμη στον αέρα.

Μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την περασμένη Κυριακή (01/09) στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League, ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε τα πάντα «ανοιχτά» σχετικά με το μέλλον του στους Reds.

Λίγο-πολύ, άφησε να εννοηθεί ότι αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν στην Λίβερπουλ, έχοντας εισέλθει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Μερικές ώρες αφότου έκαναν... σμπαράλια της άμυνα των Κόκκινων Διαβόλων, ο συμπαίκτης του Σαλάχ, Λουίς Ντίας, μίλησε στην «Telemundo» σχετικά με την δική του οπτική στην υπόθεση του Αιγύπτιου, ξεκαθαρίζοντας πως τυχόν αποχώρησή του θα πληγώσει πολύ την ομάδα.

«Θα είναι δύσκολο για εμάς εάν φύγει. Θα μας πληγώσει πολύ. Έχει ακόμη έναν χρόνο για να το σκεφτεί, δεν είναι εύκολο. Πάντα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Η απόφαση είναι δική του και το σεβόμαστε αυτό, αλλά ελπίζω να μην φύγει», τόνισε ο Ντίας.

Luis Diaz on a possible exit for Salah: “It would be hard for us. It's going to hurt us a lot. He still has a year to think about it, it's not easy. He always gives his very best.



[@RevistaSemana]