Νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Μο Σαλάχ ετοιμάζεται να ανοίξει η Λίβερπουλ με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αιγύπτιο επιθετικό.

«Κανείς στον σύλλογο δεν μου μίλησε ακόμα για συμβόλαια, οπότε έλεγα: "Εντάξει, παίζω την τελευταία μου σεζόν και βλέπουμε στο τέλος". Αισθάνομαι ότι είμαι ελεύθερος να παίξω ποδόσφαιρο - θα δούμε τι θα συμβεί του χρόνου», δήλωσε ο Μο Σαλάχ μετά τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι δηλώσεις αυτές πάντως δεν πτόησαν τους ανθρώπους της Λίβερπουλ. Ίσα, ίσα, οι άνθρωποι των «reds» ετοιμάζονται να ανοίξουν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Σαλάχ ώστε να συζητήσουν και πάλι το ενδεχόμενο της ανανέωσης της συνεργασίας τους.

Όπως αναφέρεται στο Νησί, η Λίβερπουλ θέλει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Σαλάχ και να βάλουν κάτω όλα τα ενδεχόμενα. Μένει να φανούν ποιες είναι και οι προθέσεις του Αιγύπτιου σταρ ο οποίος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Λίβερπουλ.

