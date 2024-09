Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ μετέτρεψε σε... κυριακάτικο περίπατο το ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με πανάξια «ηχηρή» τριάρα (3-0) μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» έκανε το 3/3 και βύθισε στον προβληματισμό την ομάδα του Τεν Χαγκ.

Το Θέατρο των Ονείρων αποδείχθηκε τέτοιο μόνο για τη Λίβερπουλ! Άλλωστε στο χορτάρι του παρατάχθηκαν μια «νεογέννητη» ομάδα που έκανε ό,τι ήθελε και ένα σύνολο παικτών που - για ακόμη μια φορά - δεν έδειξε να ξέρει τι θέλει να κάνει. Μια ομάδα που σαλπάρει προς φρέσκα όνειρα στο πιο θετικό ξεκίνημα που θα μπορούσε να σκηνοθετήσει ο Άρνε Σλοτ και μια που βρίσκει τον εαυτό της στο κέντρο μιας γνώριμης εφιαλτικής λούπας.

Liverpool's 100% record this season remains intact 🔒



Were you impressed by Arne Slot's side today? #MUNLIV #TheKickOff pic.twitter.com/0ijxNx9dKw