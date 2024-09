Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Ιτιχάντ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση 35 εκατομμυρίων για την αγορά του Λεάντρο Τροσάρ της Άρσεναλ!

Διατεθειμένη να κάνει το «μπαμ» της τελευταίας στιγμής είναι η Αλ Ιτιχάντ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Σαουδάραβες προσφέρουν 35 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν σήμερα τον Λεάντρο Τροσάρ από την Άρσεναλ, λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στην χώρα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, η Αλ Ιτιχάντ έχει ήδη καταθέσει την επίσημη της πρόταση και πλέον περιμένει την απάντηση της Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» είναι αυτοί που θα καθορίσουν την κατάληξη της υπόθεσης. Ο Τροσάρ θεωρείται ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον Αρτέτα και το rotation του Ισπανού στην Άρσεναλ από τον Γενάρη του 2023, όταν και αποκτήθηκε από την Μπράιτον.

Η Αλ Ιτιχάντ αναμένει άμεση απάντηση από τους Λονδρέζους καθώς θέλει να κινηθεί και για άλλες περιπτώσεις, εφόσον η Άρσεναλ απορρίψει την πρόταση για τον Τροσάρ.

🚨🇸🇦 EXCLUSIVE: Saudi side Al Ittihad submit proposal in the region of €35m for Leandro Trossard.



Decision up to Arsenal as he’s always been an important player for Arteta.



Official proposal arrives ahead of Saudi Pro League deadline, as Al Ittihad keep looking for new winger. pic.twitter.com/C8smVUz1Cq