Η αποβολή του Ντέκλαν Ράις στην αναμέτρηση της Άρσεναλ με την Μπράιτον (31/08) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Για τον Άγγλο μέσο, αυτή ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του που πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια.

Άρσεναλ και Μπράιτον μοιράστηκαν από έναν βαθμό «Έμιρεϊτς», μετά το ισόπαλο 1-1 για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, σημειώθηκε μία φάση που έμελλε να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη και το αποτέλεσμα του αγώνα. Στο 48', ο Ντέκλαν Ράις είδε τον Κάβανα να του δείχνει την δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ματς, καθώς ο Άγγλος αποφάσισε να ακουμπήσει την μπάλα, λίγο πριν ο Φέλτμαν εκτελέσει το φάουλ που μόλις είχε κερδίσει από τον ποδοσφαιριστή της Άρσεναλ. Απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο «Νησί».

Η απόφαση του διαιτητή ήταν άμεση, αποβάλλοντας τον Ράις από τον αγωνιστικό χώρο για αυτή του την κίνηση. Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε από το σημείο εκείνο, με την Άρσεναλ να υποχωρεί στο γήπεδο και τελικά να ισοφαρίζεται δέκα λεπτά μετά.

Το πιο αξιοσημείωτο πάντως στην όλη ιστορία, είναι ότι αυτή ήταν μόλις η πρώτη φορά που ο Ράις αποβάλλεται στην καριέρα του, μετά από 299 επίσημα ματς, μάλιστα με δεύτερη κίτρινη κάρτα και όχι με απευθείας αποβολή.

🚨 Declan Rice is sent off for the first time in his career 🟥 😱



Rice received a second yellow card for kicking the ball away after getting BOOTED by Joël Veltman 🫣



