Η Τσέλσι προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών της που έχει στο ρόστερ και... κατάφερε να πουλήσει τον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον έναντι 21 εκατομμυρίων ευρώ στη Στράσμπουργκ που ανήκει στον όμιλο «BlueCo» του Τοντ Μπόελι.

Έτοιμη να βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της είναι η Τσέλσι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, οι «μπλε» τα έχουν βρει σε όλα με τη Στράσμπουργκ για την παραχώρηση του νεαρού επιθετικού, Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, έναντι 21 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ουάσινγκτον αποκτήθηκε την περασμένη σεζόν από τη Σάντος για 16 εκατομμύρια και αγωνίστηκε μόλις 25 λεπτά με την πρώτη ομάδα των «μπλε». Ποια είναι ωστόσο η τρομερή... μπίζνα της Τσέλσι στην πώληση αυτή; Η Στράσμπουργκ ουσιαστικά της... ανήκει. Ο γαλλικός σύλλογος έχει περάσει από το περασμένο καλοκαίρι στα χέρια του Τοντ Μπόελι και στον όμιλο «BlueCo» του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Η Τσέλσι ουσιαστικά ενισχύεται από τον εαυτό της και με αυτόν τον τρόπο ισορροπεί σημαντικά τα «χαρτιά» της για το Financial Fair Play.

🚨 Strasbourg should finalise the signing of Chelsea forward Deivid Washington today. €21M fee! 💰



(Source: @lequipe) #DeadlineDay pic.twitter.com/r7S6kKAzTW