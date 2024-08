Οι εργαζόμενοι της πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι έλαβαν ένα γενναιόδωρο μπόνους από τον Πεπ Γκουαρδιόλα για τη συνεισφορά τους στο σύλλογο και τη συνεχή σκληρή δουλειά τους.

Μία ευχάριστηση έκπληξη περίμενε τους υπαλλήλους που εργάζονται της πρώτης ομάδας της Μάντσεστερ Σίτι δια χειρός Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σύμφωνα με τους «Times», ο Ισπανός τεχνικός ευχαρίστησε περίπου 70 εργαζομένους των Citizens για την προσφορά τους στο σύλλογο δίνοντάς τους μπόνους 10.000 λιρών. Από τους ρεσεψιονίστ και τους σεφ, μέχρι τους μπαρίστας και το προσωπικό ασφαλείας, καθένας από το προσωπικό που εργάζεται στο προπονητικό συγκρότημα της πρώτης ομάδας έλαβε τη γενναιόδωρη προσφορά από τον Γκουαρδιόλα.

Βρίσκεται οκτώ χρόνια στην Μάντσετσερ Σίτι, έχει κατακτήσει τα πάντα μαζί της και ο ίδιος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι το θετικό και ευχάριστο περιβάλλον που επικρατεί σε ολόκληρο το σύλλογο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της συνεχούς επιτυχίας αυτής της ομάδας.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος οι Citizens έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στοχεύοντας στην 5η συνεχόμενη κατάκτηση της Premier League.

Pep Guardiola has given all of his first team support staff a £10,000 bonus, including chefs, receptionists, and baristas, via Times Sport 💙 pic.twitter.com/Xfq266lNjI