Ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται ο Φεντερίκο Κιέζα!

Μια ημέρα μετά την πρώτη της φετινή μεταγραφική κίνηση με την απόκτηση του Μαμαρντασβίλι, η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μια ακόμη κίνηση.

Σύμφωνα με τα ιταλικά και τα αγγλικά Μέσα η Λίβερπουλ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Φεντερίκο Κιέζα. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «reds» βρήκαν τη «χρυσή τομή» με τη Γιουβέντους στα 13 εκατομμύρια ευρώ και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιήσει το deal.

Ο Κιέζα από την πλευρά του συμφώνησε να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αναμένεται εντός της ημέρας να προσγειωθεί στο Μέρσεϊσαϊντ ώστε να περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Premier League. Για τον Ιταλό εξτρέμ έδειξε έντονο ενδιαφέρον και η Μπαρτσελόνα, ωστόσο οι «μπλαουγκράνα» δεν κινήθηκαν ποτέ επίσημα.

🚨🔴 BREAKING: Federico Chiesa to Liverpool, here we go! Agreement done for €13m initial fee with add-ons.



Four year contract for Chiesa as new Liverpool player, set to fly later today.



Chiesa accepted Liverpool immediately. Deal DONE.



Exclusive story confirmed. 🔐🇮🇹 pic.twitter.com/Yx7hdQwkd4