Deal ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Μανουέλ Ουγκάρτε. Έπειτα από πολλές εβδομάδες διαπραγματεύσεων, η Γιουνάιτεντ κατάφερε τελικά να βρει τη χρυσή τομή με τους Παριζιάνους και να κάνει δικό της τον Ουρουγουανό χαφ.

Σύμφωνα με το «Athletic», παρότι η Παρί ήθελε 60 εκατομμύρια ευρώ, οι «κόκκινοι διάβολοι» κινήθηκαν με μια πρόταση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ +10 ακόμα μπόνους και έκλεισαν θετικά την υπόθεση. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα των Άγγλων, ο Ουγκάρτε αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στο Μάντσεστερ και μέσα στην ημέρα θα περάσει από όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 23χρονος χαφ τα έχει βρει σε όλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τα μέσα του Ιουλίου και το μόνο που απομένει πλέον είναι το τυπικό σκέλος της υπόθεσης ώστε να επισημοποιηθεί η σημαντική μεταγραφή για την ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ.

