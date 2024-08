Μια ανάσα από ολοκληρωτική συμφωνία για τη μεταγραφή του Μανουέλ Ουγκάρτε απέχουν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Ουρουγουανό να ετοιμάζει βαλίτσες για Αγγλία!

Δραστήριο αναμένεται να είναι το φινάλε των μεταγραφών για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα προβλέπονται αλλαγές στη μεσαία γραμμή των Κόκκινων Διάβολων, με αποχωρήσεις και προσθήκες μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παζάρι.

Την ώρα που ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ πλησιάζει στη Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «τρέχουν» την περίπτωση του Μανουέλ Ουγκάρτε από την Παρί Σεν Ζερμέν και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μετακίνηση του Ουρουγουανού θα αφορά κανονική μεταγραφή κι όχι δανεισμό, αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που διαπραγματεύονται οι δυο ομάδες.

Από την πλευρά του ο νεαρός αμυντικός χαφ έχει μόνο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο μυαλό του και είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει μόλις ένα χρόνο μετά τη μεταγραφή του στην Παρί από τη Σπόρτινγκ.

🚨🔴 Manchester United are set to close Manuel Ugarte deal… and it can be now permanent transfer.



If all goes to plan with Scott McTominay to Napoli, Man United will proceed with permanent move for Ugarte as PSG wanted.



Ugarte ONLY wants United, he’s ready to travel.



⏳🇺🇾 pic.twitter.com/Ni7FrTc3LJ