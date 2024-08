Οι Νότιγχαμ Φόρεστ και Πόρτο ανακοίνωσαν τις επιμέρους λεπτομέρειες της συμφωνίας για την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο που θα συνεχίσει ως δανεικός στον Ολυμπιακό.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ από μέρους της ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρμο από την Πόρτο με ένα πενταετές συμβόλαιο και επίσης τον δανεισμό του για έναν χρόνο στους Πειραιώτες. Επίσης του ευχήθηκε το καλύτερο για τη συνέχεια της σεζόν του στον Ολυμπιακό (όπου θα βρεθεί δανεικός).

Η Πόρτο από την πλευρά της ανέφερε την πώληση του Ανγκολέζου διεθνούς στόπερ στη Φόρεστ για το 100% των δικαιωμάτων του. Η Πόρτο ανέφερε πώς το κόστος της μεταγραφής ήταν στα 15 εκατ. ευρώ (με 11 εκατ. ευρώ φιξ συν 4 εκατ. ευρώ ως bonus). Επίσης υπάρχει 10% ποσοστό μεταπώλησης και ένα ποσό 5% που δόθηκε για τις υπηρεσίες των agents (όπως σημειώνει η Πόρτο).

