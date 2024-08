Ο Έρικ Τεν Χαγκ, απηύθυνε μήνυμα προς τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητώντας τους να κάνουν υπομονή με τις μεταγραφές που σχεδιάζει η ομάδα.

Ο 54χρονος τεχνικός τόνισε την αφοσίωση και τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της ομάδας να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό ρόστερ για τη νέα σεζόν: «Κάντε υπομονή, καθίστε, περιμένετε, συνεχίζουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά, θα προσπαθούμε πάντα να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Έχουμε μερικές μέρες και πάντα θα βελτιωνόμαστε, όσο έχουμε την ευκαιρία θα την ψάχνουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα όσα έχουμε κάνει στις μεταγραφές. Δείχνουν ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ξέρουμε ότι ως σύλλογος πρέπει να προλάβουμε, αλλά δείχνει τη φιλοδοξία μας, τον τρόπο που θέλουμε να κινούμαστε, έχουμε κάνει καλές κινήσεις, πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες που θα προσθέσουν, θα συνεισφέρουν στην ομάδα μας».

