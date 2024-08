Μία «ανάσα» από την ανανέωση της συνεργασίας του με την Άρσεναλ βρίσκεται ο Μικέλ Αρτέτα, σύμφωνα με το «Sky Sports», καθώς οι δύο πλευρές ετοιμάζονται να δώσουν τα χέρια.

Σημαντικά είναι τα νέα που μετέδωσε το «Sky Sports» σχετικά με το μέλλον του Μικέλ Αρτέτα στον πάγκο της Άρσεναλ. Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να ανανεώσει σύντομα με τους Gunners, καθώς το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Μάλιστα, οι σχέσεις του τόσο με τον Εντού, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, όσο και με την οικογένεια Κροένκε, τους ιδιοκτήτες, είναι τόσο «δυνατή» που οι τυπικές συζητήσεις μεταξύ των παραγόντων είναι μάλλον... αχρείαστη.

Το όραμα του Αρτέτα για την «αναγέννηση» της Άρσεναλ, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της ομάδας την τελευταία διετία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των φιλάθλων, αλλά και της διοίκησης που θέλει να επιβραβεύσει τον Ισπανό τεχνικό με νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι λεπτομέρειες του εν λόγω deal δεν είναι ακόμη γνωστές, ωστόσο η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και το μέλλον του Αρτέτα να... δέσει με την Άρσεναλ.

