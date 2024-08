Ο Μικέλ Αρτέτα έχει αδιαμφισβήτητα «αναγεννήσει» την Άρσεναλ με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Αγωνιστικά, αλλά και εκτός των τεσσάρων γραμμών, έχοντας φέρει έναν καινοτόμο αέρα που έχει βοηθήσει στην... απογείωση της ομάδας.

Η εμμονή του Μικέλ Αρτέτα στην λεπτομέρεια είναι κοινώς αναγνωρισμένη. Τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει viral η είδηση με τους... κλέφτες κινητών τηλεφώνων που «προσέλαβε» σε δείπνο της ομάδας, προκειμένου να διδάξει τους ποδοσφαιριστές του την αναγκαιότητα της εγρήγορσης.

Μία καινοτόμος σκέψη, χαρακτηριστική του Ισπανού τεχνικού, που βλέπει κάθε στιγμή ως μία ευκαιρία για μάθηση. Αυτό αποτυπώνεται και σε αγωνιστικό επίπεδο, αφού ο Αρτέτα έχει αφήσει το στίγμα του στη «δική» του Άρσεναλ. Χάρη σε αυτόν, η ομάδα έκανε μία τεράστια στροφή 180 μοιρών και πλέον είναι μία βασική διεκδικήτρια της Premier League.

Ο Αρτέτα εμφύσησε στο σύλλογο τη δική του φιλοσοφία, τον «έχτισε» από το μηδέν σε πολλούς τομείς, σύμφωνα με τις δικές του προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι, ότι ο Ισπανός τεχνικός επιζητεί το μέγιστο από τους παίκτες του και είναι... εμμονικός με την συνεχή βελτίωση.

Η άφιξή του στην ομάδα τον Δεκέμβριο του 2019, σήμανε παράλληλα την αρχή αλλαγών στον σύλλογο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Άρσεναλ βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο, στην μετά-Βενγκέρ εποχή, όπου τα πάντα ήταν ρευστά και το «στοίχημα» με την πρόσληψη του Ουνάι Έμερι είχε αποτύχει.

Arsenal boss Mikel Arteta has signed a new contract until 2025 with women's manager Jonas Eidevall also extending his deal. pic.twitter.com/YQcmG7V43Z

Το καλοκαίρι του 2020, στο διοικητικό συμβούλιο προστέθηκε ο Τιμ Λιούις που αποτέλεσε τη «γέφυρα» μεταξύ Αρτέτα και των αδερφών Κροένκε. Οι οποίοι τον στήριξαν, πίστεψαν στις ιδέες του και σε βάθος χρόνου ανταμείφθηκαν.

Μία ακόμη αλλαγή στην ιεραρχία, ήταν η προαγωγή του Εντού σε αθλητικό διευθυντή και η ανάθεση του Ρίτσαρντ Γκάρλικ ως διευθύνων σύμβουλος. Ο πυρήνας δημιουργηθεί και ακολούθησε η αναμόρφωση του ρόστερ.

Ενδεικτικό είναι ότι από την ομάδα που είχε αναλάβει το 2019, μόνο τρεις παίκτες παραμένουν στο ρόστερ, μετά την πρόσφατη αποχώρηση του Εμίλ Σμιθ-Ρόου. Οι Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, Μπουκάγιο Σάκα και Ρις Νέλσον.

Ο Αρτέτα ένα ένα γερό «ξεσκαρτάρισμα», δεν δίστασε να δείξει την πόρτα της εξόδους σε παίκτες όπως οι Μεσούτ Οζίλ και Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, προτού προχωρήσει στις προσθήκες που εκείνος ήθελε. Ήταν διατεθειμένος να υιοθετήσει τη στρατηγική του συλλόγου, παίρνοντας νέους παίκτες, επενδύοντας στο μέλλον.

Βέβαια, όλα αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά. Το ότι η ομάδα πλέον έχει μία αγωνιστική ταυτότητα, είναι δικό του επίτευγμα. Δεν έγινε εν μία νυκτί και σίγουρα βοήθησαν πολλά... εξωαγωνιστικά, στα οποία ο Αρτέτα φαίνεται πως δίνει μεγάλη βάση. Όπως το περιστατικό που αναφέρεται στην αρχή του άρθρου.

Mikel Arteta has made his latest signing to enhance the feelgood vibe at Arsenal — a chocolate Labrador.



The dog, who is affectionately called “Win”, spends most days at the club’s training ground at London Colney, Hertfordshire. Arteta was inspired to do the deal last month,… pic.twitter.com/dmLCEgkcH9