Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «φούντωσε» την κόντρα που έχει με τον Κουκουρέγια με τις δηλώσεις που έκανε μετά τη νίκη της Μαντσετσρ Σίτι απέναντη στην Τσέλσι.

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν το φετινό καλοκαίρι ήταν το viral τραγούδι που τραγούδησε ο Κουκουρέγια στη φίεστα του EURO 2024, όπου ένας από του στίχους ήταν «Χάαλαντ, τρέμε», όπως φαίνεται ο Νορβηγός επιθετικός δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος για την αναφορά αυτή και δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει στις δηλώσεις του Ισπανού αμυντικού μετά τον αγώνα με την Τσέλσι.

Ο Χάαλαντ που σκόραρε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης «έκλεισε» το στόμα του Κουκουρέγια με τον καλύτερο τρόπο τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αφού τον ντρίμπλαρε πριν εκτελέσει!

Πιο συγκεκριμένα ο 24χρονος επιθετικός αποκάλυψε πως ο Κουκουρέγια μόλις την προηγούμενη σεζόν τού είχε ζητήσει την εμφάνιση του και μετά από καποίους μήνες τραγούδησε το συγκεκριμένο κοροϊδευτικό τραγούδι για αυτόν: «Λοιπόν, ο Κουκουρέλα είναι αστείος άνθρωπος. Την περασμένη σεζόν ζήτησε τη φανέλα μου... και φέτος το καλοκαίρι τραγουδάει αυτό το τραγούδι για μένα».

🔵 Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw