Σύμφωνα με την Telegraph η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Παραγουανό εξτρέμ Ραμόν Σόσα και οι Βρετανοί «συνδέουν» τον Ζότα Σίλβα με τον Ολυμπιακό.

Μεταγραφική «καραμπόλα» με εμπλεκόμενες ομάδες τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό «βλέπει» η «Telegraph». Σύμφωνα με τον Τζον Πέρσι οι Reds είναι έτοιμοι να ενισχυθούν στη μεσοεπιθετική τους γραμμή, με τον Ραμόν Σόσα. Όπως προκύπτει το κλαμπ της Premier League είναι έτοιμο να κλείσει τη συμφωνία με τη Ταγιέρες αντί ενός ποσού της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως υποστηρίζει το ίδιο δημοσίευμα αυτή η κίνηση ενδέχεται να φέρει τον Ζότα Σίλβα στο Λιμάνι. Η Νότιγχαμ έδωσε επτά εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον Πορτογάλο εξτρέμ που ενδιέφερε τον Παναθηναϊκό από την Γκιμαράες, όμως η απόκτηση του Σόσα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό.

#nffc are edging closer to signing Paraguay international Ramón Sosa for around £11m after a breakthrough in talks with Talleres. Sosa set for medical this week if negotiations continue to progress. Nuno has also confirmed another striker is on the list https://t.co/BXpXGj8Te6