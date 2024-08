Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Κάλβιν Φίλιπς, περνάει από ιατρικές εξετάσεις στην Ίπσουιτς κι εντάσσεται στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού.

Ο 28χρονος Άγγλος διεθνής, Κάλβιν Φίλιπς, θα αγωνιστεί στη νεοφώτιση Ιπσουιτς τη σεζόν 2024-25 ως δανεικός από την Σίτι. Ο μέσος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις στο «Portman Road» την Πέμπτη (15/08) και να οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες της μετακίνησης.

Σύμφωνα με το «Athletic» κι η Έβερτον διερεύνησε μια κίνηση δανεισμού για τον Φίλιπς νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ενώ ενδιαφέρον για τον μέσο είχε και η Φούλαμ.

Θυμίζουμε ότι ο Άγγλος στα μέσα της περυσινής σεζόν εντάχθηκε στη Γουέστ Χαμ, αλλά η θητεία του στον σύλλογο του ανατολικού Λονδίνου δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχέδιο. Πραγματοποίησε 10 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια του δανεισμού του και αποβλήθηκε μετά από δύο κίτρινες κάρτες στην ήττα με 2-0 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ τον Φεβρουάριο.

Ο Άγγλος διεθνής είχε περιορισμένα λεπτά συμμετοχής στη Σίτι μετά τη μεταγραφή του το 2022 από τη Λιντς, ξεκινώντας μόλις σε δύο αγώνες της Premier League στις δύο σεζόν του στον σύλλογο - και οι δύο αφού η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος 2022/23.

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην Αγγλία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο Φίλιπς έχασε τη θέση του στη διεθνή σύνθεση και δεν συμπεριλήφθηκε στην 33μελή αποστολή για το Euro 2024.

🚨🚜 Ipswich Town are closing in on deal to sign Kalvin Phillips from Man City, as @mcgrathmike reports.



Loan move almost agreed with final details being sorted between all parties involved.



Three clubs asked for Kalvin on loan but Ipswich now ahead and ready to get it done. pic.twitter.com/d0b745wcCJ