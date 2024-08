Άτυχος στάθηκε ο Όσκαρ Μπομπ της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος φαίνεται πως έχει σπάσει οστό στο πόδι του και θα τεθεί νοκ-άουτ για μήνες.

Άσχημα μαντάτα στη Μάντσεστερ Σίτι σχετικά με τον Όσκαρ Μπομπ. Ο 21χρονος επιθετικός από τη Νορβηγία είχε ενθουσιάσει με τις εμφανίσεις του στην προετοιμασία της ομάδας, οι οποίες ωστόσο δεν θα συνεχιστούν.

Κι αυτό διότι όπως έγινε γνωστό ο Μπομπ έσπασε το πόδι του και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το «Athletic» στη Σίτι ευελπιστούν πως ο 21χρονος θα προλάβει να είναι έτοιμος προτού εκπνεύσει το 2024 και τον υπολογίζουν κανονικά για το δεύτερο μισό της σεζόν.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο δεξιός εξτρέμ από τη Νορβηγία κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές με απολογισμό δυο γκολ και δυο δυο ασίστ και ο χρόνος συμμετοχής του αναμενόταν να αυξηθεί τη φετινή σεζόν.

