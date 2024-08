Η Μίλαν εξετάζει και την περίπτωση του Ντανίλο της Νότιγχαμ Φόρεστ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ενώ η αγγλική ομάδα είπε σε μεγάλη προσφορά της Αταλάντα για τον Νίκο Γουίλιαμς.

Ο δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογ αριασμό στο Twitter σύμφωνα με την οποία υποστήριξε πως η Μίλαν , πέραν των περιπτώσεων των Γιουσούφ Φοφανά και Μανού Κονέ , she κοιτάζει και την περίπτωση του Ντανίλο της Νότιγχαμ Φόρεστ .

Οι "Ροσονέρι" σκους για την απόκτηση του πρώτου κι έτσι δουλεύουν σιγά σιγά και τις επόμενες επιλογές της λίστας τους για παν ενδεχόμενο.

Σ' αυτήν φαίνεται πως ανήκει και ο 23χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ Νταν May 2023 Φόρεστ , που χρειάστηκε να δαπανήσει 20 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Την περσινή σεζόν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις αγωνιζόμενος συνολικά 34 φορές με την φανέλα της αγγλικής ομάδας, κατά τις οποίες he he σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε δύο ασίστ στα περισσότερα από 2,3 χιλ. λεπτά που him αγωνίστηκε.

Η Μίλαν έχει ήδη αρχίσει επαφές με πλευρά του ποδοσφαιριστή τις τε λευταίες μέρες, αφού αρέσει πολύ το προφίλ τους στους ανθρώπους της ομάδας. Το κόστος μίας ενδεχόμενης κίνησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ.

Milan are working to improve the midfield.



Not only Youssouf Fofana [priority] and Manu Koné are on the list.



In recent days there have also been contacts for Danilo, from Nottingham Forest.



He is a profile highly appreciated by the Rossoneri club.



The Brazilian has a… pic.twitter.com/RNOkD5z1we

— Matteo Moretto (@MatteMoretto)