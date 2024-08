Ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, έχει «απαγορεύσει» ένα χαρακτηριστικό του προπονητικού καθεστώτος του Γιούργκεν Κλοπ, με τον Ολλανδό να... σφραγίζει την εξουσία του στο «Άνφιλντ».

Ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, έχει ήδη επισημάνει την εξουσία του στη νέα του ομάδα, καταργώντας ένα σταθερό χαρακτηριστικό του προπονητικού συστήματος του προκατόχου του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Ολλανδός κόουτς ονομάστηκε διάδοχος του Kloppo στις 20 Μαΐου και έχει ήδη ενσταλάξει τις μεθόδους του στην ομάδα. Μάλιστα ένα λογαριασμός οπαδών της Λίβερπουλ στο X (πρώην Twitter) έκανε μια ενδιαφέρουσα επισήμανση σχετικά με μια μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει.

«O Σλοτ απαγόρευσε στους παίκτες να κάνουν back heels (τακουνάκια) /drag back flicks στους ρόμβους», έγραψε ο λογαριασμός. «Επί Κλοπ όλοι οι παίκτες τα χρησιμοποιούσαν όταν ο χώρος γινόταν στενός, αλλά ο Σλοτ και οι προπονητές του θέλουν τώρα οι παίκτες να "ανοίγουν" τα σώματά τους τους αντί αυτού».

