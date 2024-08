Η Τότεναμ επισημοποίησε την τεράστια μεταγραφή του Ντόμινικ Σολάνκε με την αγγλική ομάδα να αγκάζεται να σπάσει το μεταγραφικό της ρεκόρ για να τον κάνει δικό της.

Η Τότεναμ ανακοίνωσε πως ο Ντόμινικ Σολάνκε είναι πλέον ποδοσφαιριστής των «Σπιρουνιών». Η ομάδα του Άνγκε Ποστέκογλου πλήρωσε το ποσό ρεκόρ των 64,1 εκατ. ευρώ (ξεπέρασε εκείνη του Εντομπελέ από την Λυών με 62 εκατ. ευρώ) για να τον αποκτήσει ενώ πρόκειται να δώσει και ακόμη 11,7 εκατ. ευρώ με την μορφή μπόνους.

Μάλιστα τα χρήματα αυτά που ξόδεψε η Τότεναμ αποτέλεσαν ταυτόχρονα ρεκόρ τόσο για την ίδια την ομάδα όσο και για την Μπόρνμουθ, αφού ξεπέρασε την πώληση του Άκε στην Μάντσεστερ Σίτι κι έγινε η ακριβότερη την ιστορία της.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο 26χρονος Άγγλος επιθετικός θα έχει διάρκεια μέχρι το 2030.

Η ανακοίνωση της Τότεναμ:

We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.



Welcome to Tottenham, Dominic! 🤍