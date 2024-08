Στην Τότεναμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντομινίκ Σολάνκε, με τους Spurs να δίνουν τα χέρια με τη Μπόρνμουθ για το ποσό - ρεκόρ των 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Τότεναμ τινάζει τη μπάνκα στον αέρα για να κάνει δικό της τον Ντομινίκ Σολάνκε! Σύμφωνα με το «Athletic» αλλά και τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Spurs έδωσαν τα χέρια με τη Μπόρνμουθ στα 75 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τον λονδρέζικο σύλλογο!

Μέχρι σήμερα πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ είναι εκείνη του Τανγκί Ντομπελέ με 73 εκατομμύρια ευρώ από τη Λυών, όμως ο Σολάνκε πιάνει νέες κορυφές.

Από την πλευρά του ο Άγγλος επιθετικός θα βάλει την υπογραφή του σε εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Spurs και ετοιμάζει βαλίτσες για Λονδίνο προκειμένου να αποτελέσει τον νέο πρωταγωνιστή στην αιχμή του δόρατος.

Όπως τονίζει μάλιστα το «Athletic» ο Σολάνκε αποτελούσε τον Νο.1 στόχο του Άγγελου Ποστέκογλου για το φετινό καλοκαίρι, με τον προπονητή της Τότεναμ να βλέπει την επιθυμία του να πραγματοποιείται.

Την περσινή περίοδο ο 26χρονος πέτυχε συνολικά 21 γκολ σε 42 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπόρνμουθ, αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο χαρισματικούς φορ στο Νησί.

🚨⚪️ Dominic Solanke to Tottenham, here we go! Deal agreed for £65m package add-ons included, record fee.



Solanke set to travel for medical after contract until June 2030 agreed days ago.



Exclusive story from last week, confirmed. ✍🏻 pic.twitter.com/TegCCkbLmZ