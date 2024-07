Επική ήταν η απάντηση του Μικέλ Αρτέτα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι χρειάζεται η Άρσεναλ για να κατακτήσει την Premier League την επόμενη σεζόν.

Υπό τον Μικέλ Αρτέτα, η Άρσεναλ έχει «αναγεννηθεί» και είναι βασική διεκδικήτρια της Premier League την τελευταία διετία.

Ωστόσο, τόσο πρόπερσι, όσο και την περασμένη σεζόν, η Άρσεναλ έχασε στις λεπτομέρειες το πρωτάθλημα από την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αισίως έφτασε στην τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση. Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι και την ερχόμενη σεζόν το φαβορί για τον τίτλο, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται και ο Αρτέτα.

Αυτή την περίοδο, η Άρσεναλ βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου και πραγματοποιεί την προετοιμασία της και δίνει μία σειρά «δυνατών» φιλικών αναμετρήσεων. Στη συνέντευξη Τύπου που έγινε ενόψει του παιχνιδιού με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (28/07, 03:00), ο Αρτέτα ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι χρειάζεται η Άρσεναλ για να πανηγυρίσει τον τίτλο, με τον Ισπανό να απαντά χιουμοριστικά:

«Χρειαζόμαστε 114 βαθμούς, έτσι θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε σίγουρα το πρωτάθλημα! Αυτός είναι ο στόχος μας και από εκεί και πέρα ας δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, να νικήσουμε κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά», ήταν τα λόγια του προπονητή των Gunners.

114 points 😅



Mikel Arteta has his eyes set on a 100% win record this season to secure the title 🤣 pic.twitter.com/eDgRhWEhGQ