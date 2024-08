Ο Μικέλ Αρτέτα έβγαλε για δείπνο τους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ ωστόσο ακόμα και σε αυτές τις στιγμές χαλάρωσης θέλησε να έχει στην τσίτα τους παίκτες του και τους έδωσε ένα γερό μάθημα, προσλαμβάνοντας κρυφούς... κλέφτες.

Η Άρσεναλ έχει ανέβει επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια. Και τις δύο αυτές σεζόν η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει κυνηγήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, έχοντας χάσει τις κούπες στις λεπτομέρειες από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Μικέλ Αρτέτα έχει φέρει άλλον αέρα στο «Έμιρεϊτς» και η Άρσεναλ είναι δεδομένα ένα από τα φαβορί του τίτλου της επόμενης σεζόν. Ο Καταλανός τεχνικός κάνει εξαιρετική δουλειά στο Βόρειο Λονδίνο ωστόσο θέλει να «σφραγίσει» αυτή την άνοδο με την κατάκτηση της Premier League μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

Ο Αρτέτα δίνει βάση στα πάντα. Όχι μόνο στα όσα συμβαίνουν εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και στα γεγονότα που συμβαίνουν εκτός. Θέλει να έχει συνεχώς σε εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές του και για αυτό σκαρφίστηκε μια φοβερή ιδέα για να δώσει ένα μεγάλο μάθημα στους παίκτες του.

Σύμφωνα με το «Athletic» ο Αρτέτα έβγαλε για δείπνο όλα τα μέλη της πρώτης ομάδας. Ο Ισπανός ωστόσο είχε στο μυαλό του ωστόσο ένα τρομερό σχέδιο για να εξηγήσει στους ποδοσφαιριστές του πως πρέπει να είναι συνεχώς σε κατάσταση alert όταν βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αρτέτα προσέλαβε κρυφούς «κλέφτες» και τους τοποθέτησε σε διπλανά τραπέζια με στόχο να κλέψουν αντικείμενα των ποδοσφαιριστών που έδωσαν το «παρών» στο δείπνο.

Στο τέλος του δείπνου ο Αρτέτα ζήτησε από όλους τους ποδοσφαιριστές να τοποθετήσουν στο τραπέζι τα αντικείμενα που είχαν μαζί τους. Εκεί πολλοί από τους παίκτες των «κανονιέρηδων» παρατήρησαν ότι τους έλειπαν αντικείμενα αξίας, όπως κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια και ρολόγια. Ο Αρτέτα τους εξήγησε ότι όλο αυτό ήταν ένα σχέδιο για να δείξει στους ποδοσφαιριστές του ότι πρέπει να είναι πάντοτε σε εγρήγορση εντός των τεσσάρων γραμμών.

