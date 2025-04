Για ακόμη μία φορά χιλιάδες οπαδοί της Τότεναμ κατέβηκαν στους δρόμους και τα έβαλαν με τον Ντάνιελ Λέβι ζητώντας επιτακτικά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Μπορεί η Τότεναμ να νίκησε την Σαουθάμπτον (06/04, 3-2) και να την ανάγκασε στον πιο γρήγορο υποβιβασμό ομάδας της Premier League, ωστόσο το κοινό αίσθημα των οπαδών κατά του Ντάνιελ Λέβι δεν είναι κρυφό.

Κάθε άλλο μάλιστα, αφού οι φίλαθλοι των Spurs φροντίζουν να το κρατάνε πάντα «φρέσκο». Πριν από τη σέντρα του αγώνα, κατέβηκαν κατά χιλιάδες στους δρόμους γύρω από το γήπεδο ζητώντας την αποχώρηση του προέδρου τους.

«Ώρα για αλλαγή», «έφτιαξε μία επιχείρηση, σκότωσε έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο», «φτάνει πια, έξω», ανέφεραν ενδεικτικά μερικά από τα πανό που κρατούσαν οι διαμαρτυρόμενοι οπαδοί.

