Ο... πιστός στρατιώτης Γκρανίτ Τζάκα επέστρεψε στο «Έμιρεϊτς» για το φιλικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν κόντρα στην Άρσεναλ και αποθεώθηκε από τους φίλους των Gunners.

Πέρασε επτά χρόνια γεμάτα από χαρές, λύπες, «πάνω» και «κάτω» στο Βόρειο Λονδίνο. Και στην επιστροφή του αποδείχθηκε περίτρανα πως κανείς δεν τον ξέχασε. Ο Γκρανίτ Τζάκα βρέθηκε ξανά στο «Έμιρεϊτς», ως αντίπαλος, για το φιλικό της Μπάγερ Λεβερκούζεν απέναντι στην Άρσεναλ και γνώρισε καθολική αποθέωση από τους οπαδούς των Gunners καθ'όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μάλιστα, όταν έγινε αλλαγή έγινε για χάρη του standing ovation και αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον Μικέλ Αρτέτα. Για την ιστορία, η Άρσεναλ επικράτησε των Ασπιρινών 4-1 με σκόρερ τους Ζιντσένκο, Τροσάρ, Ζεσούς και Χάβερτς.

Granit Xhaka receives a standing ovation by the Emirates Stadium and hugs Mikel Arteta as he exits the pitch. ❤️ pic.twitter.com/36GtNtP8Se