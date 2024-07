Σύμφωνα με τον Φαμρίτσιο Ρομάνο η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Τσέλσι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές για τον Κόνορ Γκάλαχερ.

Στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται ο Κόνορ Γκάλαχερ. Οι Ροχιμπλάνκος βρίσκονται σε άμεσες επαφές με την Τσέλσι για την απόκτηση του διεθνή Άγγλου χαφ και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δυο πλευρές πλησιάζουν όλο περισσότερο στη χρυσή τομή.

Όπως προκύπτει η Τσέλσι κοστολογεί τον αρχηγό της για ένα ποσό της τάξης των 35-40 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Ο διεθνής Βρετανός μέσος προέρχεται από τις ακαδημίες των Λονδρέζων, είχε δανεισμούς σε Τσάρλτον, Σουόνσι, Γουέστ Μπρομ και Κρίσταλ Πάλας, ενώ από το 2022 είναι μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας των Μπλε.

