Έντερσον: «Χαρούμενος στην Σίτι, ωραία τα όσα είπε ο Πεπ για μένα»

Ο Έντερσον πήρε θέση για το μέλλον του στην Μάντσεστερ Σίτι μετά το ρεπορτάζ του Athletic για κείνον και τα όσα δήλωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τον ίδιο.

Ο Έντερσον παραχώρησε δηλώσεις σε Βραζιλιάνο δημοσιογράφο μετά το χθεσινό φιλικό της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μίλαν και την ήττα της ομάδας του με 3-2 όπου αναφέρθηκε στο μέλλον του, ένα θέμα που πήρε σημαντικές διαστάσεις αυτές τις μέρες μετά από σχετικό ρεπορτάζ του Σαμ Λι και την αναφορά του Γκουαρδιόλα.

Ο Άγγλος δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα κείμενο σχετικά τις τάσεις φυγείς που παρουσιάζει ο τερματοφύλακας των «πολιτών», με τον Βραζιλιάνο κίπερ να αντιδρά σ' ένα κομμάτι αυτού και να βγαίνει να ξεκαθαρίζει πως ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα με τον συμπαίκτη του Ορτέγκα. Λίγο αργότερα, ο Σαμ Λι διασαφήνισε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter πως ουδέποτε υπονόησε κάτι τέτοιο με τα όσα έγραψε.

Also, while I don’t want this to keep rumbling on and generally speaking I should probably shut up about it, in Ederson’s statement he referenced a supposed dissatisfaction towards Ortega. I’d like to clarify that I never wrote that or even suggested it.