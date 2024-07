Το πρώτο γκολ της νέας σεζόν πέτυχε ο Έριλνγκ Χάαλαντ στο φιλικό της Μάντσεστερ Σίτι με τη Σέλτικ, με τον Λουίς Πάλμα να πετυχαίνει το γκολ της νίκης για τους Σκωτσέζους.

Θέαμα και γκολ στο φιλικό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Σέλτικ. Οι πρωταθλητές Αγγλίας ηττήθηκαν από τη Σέλτικ με 4-3 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας τους, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ πάντως να κάνει το καθήκον του.

Ο Νορβηγός επιθετικός φώναξε «παρών» και στο πρώτο φιλικό παιχνίδι των «Πολιτών», πετυχαίνοντας ένα κλασικό γκολ... Χάαλαντ. Δέχτηκε τη σέντρα από τον Όσκαρ Μπομπ και αφού «γκρέμισε» στον αέρα τον αντίπαλο κεντρικό αμυντικό, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σκοράροντας το πρώτο του φετινό γκολ.

ERLING HAALAND GOALLL OSCAR BOBB ASSIST THE ROBOT IS BACKKKKK pic.twitter.com/DLRarm5iP1

Το ματς έμελλε να κριθεί από έναν πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη. Ο λόγος για τον Λουίς Πάλμα ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο 65ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα ο άλλοτε παίκτης του Άρη εκμεταλλεύτηκε την άψογη πάσα του συμπαίκτη του και σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 4-3 υπέρ της Σέλτικ.

🚨 GOAL | Manchester City 3-4 Celtic | Luis Palma



LUIS PALMA HAS GIVEN CELTIC THE LEAD !!!!!!pic.twitter.com/oPysQBmZ6k