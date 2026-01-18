Πριν από ακριβώς 37 χρόνια, ο Μπράιαν Κλαφ τα έβαλε με οπαδούς της ομάδας του, όταν εκείνοι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν.

Χρειάζονται αναρίθμητες αράδες για να χωρέσει κανείς την ιστορία του Μπράιαν Κλαφ, τα κατορθώματα του οποίου έγιναν από βιβλία μέχρι ταινίες. Αντισυμβατικός και συνάμα ευφυής, ο αείμνηστος Βρετανός προπονητής έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο βιβλίο της ιστορίας της Νότιγχαμ Φόρεστ, με την οποία πανηγύρισε τίτλους όπως το πρωτάθλημα Αγγλίας, το Κύπελλο Πρωταθλητριών και το League Cup.

Σαν σήμερα πάντως, το 1989, ο Κλαφ είχε τραβήξει τα βλέμματα για έναν λόγο πολύ διαφορετικό και σίγουρα πολύ περίεργο... Στις 18 Ιανουαρίου, η Φόρεστ είχε υποδεχτεί την ΚΠΡ για τα προημιτελικά του League Cup και με το εντυπωσιακό 5-2 είχε πάρει την πρόκριση, στον δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, οπαδοί των νικητών είχαν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την πεντάρα, κάτι που όμως δεν άρεσε καθόλου στον εμβληματικό τεχνικό ο οποίος άρχισε τις... ψιλές σε όποιον τον πλησίαζε!

Αναμενόμενα, το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις, με πολιτικά πρόσωπα όπως ο Ντέιβιντ Έβανς των Συντηρητικών να κατακεραυνώνει τον -αυτοαποκαλούμενο σοσιαλιστή- Κλαφ, λέγοντας πως «θα έπρεπε να απολυθεί το πρωί». Από την άλλη, ο τότε πρόεδρος της Νότιγχαμ, Μορίς Ρόγουορθ είχε ταχθεί υπέρ των πράξεων του προπονητή του, τονίζοντας ότι «τον στηρίζω 100%, οι χούλιγκαν αξίζουν ένα τράβηγμα στο αυτί».

Εν συνεχεία, ο σύλλογος εντόπισε τους οπαδούς που είχαν την ατυχία να βρεθούν στο στόχαστρο του Κλαφ και να τους φέρει σε επαφή μπροστά στις κάμερες, παρουσιάζοντας τη συμφιλίωση μεταξύ των εμπλεκομένων, με τον 54χρονο τότε τεχνικό βέβαια να καταλήγει να τιμωρηθεί από τη FA με αποκλεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν και πρόστιμο ύψους 5.000 λιρών...