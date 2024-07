Ο Χάμες Ροντρίγκες έλυσε το συμβόλαιο του με τη Σάο Πάολο από τη Βραζιλία και όπως προκύπτει ενδιαφέρεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Μετά από περίπου 1,5 χρόνο ο Χάμες Ροντρίγκες αποχωρεί από τη Βραζιλία. Ο διεθνής Κολομβιανός μεσοεπιθετικός είχε συμβόλαιο με τη Σάο Πάολο για ακόμα ένα χρόνο, όμως συμφώνησε με το κλαμπ για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 33χρονος επιτελικός χαφ επιθυμεί την επιστροφή του στην Ευρώπη και από τη στιγμή που έμεινε ελεύθερος η περίπτωση του είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει ήδη στα χέρια του πρόταση από την Πόρτο.

