Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μάντσεστερ Σίτι τσεκάρει την περίπτωση του διεθνή Άγγλου μεσοεπιθετικού Εμπερέτσι Έζε, στο ενδεχόμενο πώλησης του Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Την ώρα που ο Κέβιν Ντε Μπρόινε εμφανίζεται να τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Ιτιχάντ για τη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει τις επιλογές της για να καλύψει το κενό του μαέστρου της. Όπως αναφέρουν δημοσίευματα από το Νησί μια περίπτωση που έχει ξεχωρίσει ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι αυτή του Εμπερέτσι Έζε.

Πρόκειται για 26χρονο μεσοεπιθετικό της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος είναι επτά φορές διεθνής με την εθνική Αγγλίας και ήταν στην αποστολή για το EURO 2024 (τρεις εμφανίσεις ως αλλαγή). Αγωνίζεται κυρίως στο «10» αλλά μπορεί να παίξει και αριστερά.

