Ο Έντσο Φερνάντες βρέθηκε στο «Μονουμεντάλ» και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Ρίβερ Πλέιτ οι οποίοι αργότερα ξεκίνησαν να τραγουδάνε το ρατσιστικό σύνθημα κατά της Γαλλίας.

Μεγάλος ντόρος έχει προκληθεί τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του ρατσιστικού συνθήματος που τραγούδησαν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Copa America. Ο Έντσο Φερνάντες ήταν αυτός που εμφανίστηκε να τραγουδά ρατσιστικά συνθήματα κατά των Γάλλων διεθνών στο πλαίσιο των πανηγυρισμών της κατάκτησης του Copa America μαζί με τους συμπαίκτες του, με τον Γουέσλεϊ Φοφανά της Τσέλσι να τοποθετείται δημοσίως για το ζήτημα.

Ο Έντσο που «έφτιαξε» το όνομα του στη Ρίβερ Πλέιτ βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής στο «Μονουμεντάλ» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της πρώην ομάδας του με τη Λανούς.

Ο Φερνάντες αποθεώθηκε από τους χιλιάδες οπαδούς των «Εκατομμυριούχων» για την κατάκτηση του Copa America με την Αργεντινή, με τον άσο της Τσέλσι να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να ευχαριστεί τους φιλάθλους της πρώην ομάδας του. Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο, οι οπαδοί της Ρίβερ ξεκίνησαν να τραγουδάνε το γνωστό -πλέον- ρατσιστικό σύνθημα κατά της Γαλλίας, με τα πλάνα από το «Μονουμεντάλ» να έχουν κάνει ήδη τον γύρω του διαδικτύου.

O meia Enzo Fernández, do Chelsea, foi homenageado pela diretoria do River Plate no intervalo do jogo contra o Lanús.



No momento da homenagem, a torcida do River entoou no Estádio Monumental de Núñez, a música racista e transfóbica contra os jogadores franceses.



"Escutem,… pic.twitter.com/GTYIxxCMg4