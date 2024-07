O Έρικ Τεν Χαγκ πήρε θέση για όσα γράφονται τις τελευταίες μέρες για τον Άντονι υποστηρίζοντας πως ο παίκτης έχει όλα τα φόντα για να αγωνιστεί και τη νέα σεζόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τις τελευταίες μέρες τα σενάρια για τον δανεισμό του Άντονι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δίνουν και παίρνουν και ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων, Έρικ Τεν Χαγκ, πήρε θέση, λέγοντας πως ο Βραζιλίανος εξτρεμ έχει τις δυνατότητες να αγωνιστεί στον σύλλογο.

Η έλευση του Άντονι το καλοκαίρι του 2022 να ήταν «θορυβώδης» και κόστισε 95 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ο 24χρονος αποδείχθηκε κατώτερος των προσδοκιών της, αφού δεν «έπεισε» με τις εμφανίσεις του στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Τεν Χαγκ όμως συνεχίζει να πιστεύει σε αυτόν.

Πιο συγκεκριμένα ο 54χρονος Ολλανδός τεχνικός δήλωσε: «Εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος ότι ο Άντονι έχει τη δυνατότητα να παίξει σε αυτόν τον σύλλογο. Σίγουρα έδειξε αυτές τις δυνατότητες τον πρώτο μήνα, σκόραρε τρεις φορές στα τρία πρώτα παιχνίδια του. Μετά από αυτό έγινε πιο δύσκολο, η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή».

🚨🇧🇷 Erik ten Hag: "I am still convinced that Antony has the potential to play at this club".



"He certainly showed that potential in the first month: he scored three times in his first three games. After that it became more difficult, last season was not good", told AD.